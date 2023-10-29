ПВО сбила 36 украинских БПЛА в Крыму: что известно об атаке 29 октября Минобороны: ПВО сбила 36 украинских беспилотников над Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы ПВО в ночь на 29 октября сбили 36 украинских беспилотников над Крымом, сообщило Минобороны РФ. Что известно об атаке на полуостров, есть ли разрушения?

Что известно об атаке на Крым 29 октября

По данным российского военного ведомства, ночью украинские БПЛА пытались атаковать объекты над Крымом. Сообщение Минобороны поступило около двух часов ночи.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — указали в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев на утро воскресенья не комментировали налет украинских БПЛА.

Почему ночью горел Афипский НПЗ

Оперативный штаб Краснодарского края минувшей ночью сообщил о ЧП на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Северском районе.

«Ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины случившегося устанавливаются. В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует», — говорится в сообщении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что причиной возгорания мог быть удар беспилотника. По данным канала, около 03:20 очевидцы слышали звук, «похожий на газонокосилку», после чего раздался мощный взрыв.

В прошлый раз Афипский НПЗ был атакован украинскими БПЛА в конце мая 2023 года, о ней сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пострадавших, по словам главы региона, не было. Позже Следственный комитет заявил, что возгорание на НПЗ, по предварительным данным, произошло из-за удара беспилотника и ведомство начало расследование. Тогда же, в мае, был атакован Ильский НПЗ.

Как беспилотники ВСУ атакуют НПЗ в России

В течение 2022 и 2023 годов нефтеперерабатывающие заводы в России несколько раз подверглись атакам украинских БПЛА. Под ударами оказывались Ильский и Афипский НПЗ в Краснодарском крае, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, склады горюче-смазочных материалов в Курской области. Неизвестный беспилотник также наблюдали над нефтеперерабатывающим заводом в Рязани. Также в Темрюкском районе Краснодарского края был атакован погрузочный нефтяной комплекс АО «Таманьнефтегаз».

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