Власти Севастополя сообщили об атаке беспилотников Развожаев: Черноморский флот отбивает атаку БПЛА

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что Черноморский флот отбивает атаку беспилотных летательных аппаратов. Нападение произошло рано утром 30 октября. Другие подробности не приводятся.

Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА, — написал Развожаев.

Предыдущая атака на регион произошла в ночь на 29 октября. Тогда, по данным Минобороны РФ, российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова. При этом глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев не комментировали налет украинских БПЛА.

24 октября Михаил Развожаев сообщил, что силы РЭБ перехватили беспилотный летательный аппарат под Севастополем. По его словам, БПЛА посадили в пригороде, он не причинил никаких разрушений.

До этого Развожаев рассказал, что над морем у Севастополя в районе Любимовки была сбита ракета. В городе работали системы противовоздушной обороны. Разрушений и пострадавших нет. Кроме того, в районе Сухарной балки Черноморский флот отразил атаку воздушных целей. Губернатор Севастополя уточнил, что все службы были приведены в состояние боевой готовности.