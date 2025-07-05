Средства РЭБ отразили атаку украинских дронов в Ленинградской области

Средства радиоэлектронной борьбы отразили попытку атаки украинских дронов в Тосненском районе Ленинградской области, написал в Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. Он также уточнил, что в области отменили режим воздушной опасности.

Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе, — написал губернатор.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали Москву, задействовав один беспилотный летательный аппарат. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали цель. Позднее был сбит еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Министерство обороны России сообщало, что силы противовоздушной обороны ликвидировали сразу 15 украинских дронов в небе над Смоленской, Брянской и Белгородской областями 5 июля. По данным ведомства, все угрозы были отражены в период с 11:50 до 13:50 мск.