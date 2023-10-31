Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он призвал жителей принять меры предосторожности, в том числе по возможности отправиться в ближайшее укрытие, захватив с собой вещи первой необходимости и документы. Минобороны РФ не прокомментировало ситуацию.

В своем канале Развожаев опубликовал памятку для жителей, где указаны правила безопасности при воздушной тревоге. Днем ранее в городе сработала система противовоздушной обороны, местные власти призвали людей сохранять спокойствие. В Министерстве обороны России информацию не комментировали.

До этого 30 октября Развожаев также сообщил о воздушной тревоге в Севастополе. Жителям многоквартирных домов посоветовали закрыть все окна, отключить воду, газ и электричество. Было рекомендовано укрыться в комнатах с несущими стенами, собрать необходимые документы, мобильные телефоны и деньги. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Кроме того, в Севастополе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта, о чем предупредили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Также Развожаев писал, что российские силы РЭБ перехватили беспилотный летательный аппарат под Севастополем. По его словам, БПЛА посадили в пригороде, он не причинил никаких разрушений. Минобороны РФ не прокомментировало ситуацию.