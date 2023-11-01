В Севастополе объявили воздушную тревогу Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев, разместив там видеоинструкцию с дальнейшими действиями. Сирены начали звучать в 06:47 утра.

В своем канале Развожаев опубликовал памятку для горожан, в которой указаны правила безопасности при воздушной тревоге. Он призвал жителей Севастополя принять меры предосторожности, в том числе по возможности отправиться в ближайшее укрытие, захватив с собой вещи первой необходимости и документы.

Воздушная тревога в регионе объявлялась вечером 31 октября. Глава Севастополя также публиковал инструкцию с рекомендациями, что необходимо делать в такой ситуации.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ попытались атаковать цели в Крыму восемью ракетами Storm Shadow. Дежурными средствами ПВО все ракеты были сбиты, уточнили в ведомстве.

В ночь на 30 октября Развожаев предупредил местных жителей, что Черноморский флот отбивает атаку беспилотных летательных аппаратов. Нападение произошло рано утром. Тогда, по данным Минобороны РФ, российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова.