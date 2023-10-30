Российские военные сбили восемь летевших на Крым ракет Storm Shadow

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины попытались атаковать цели в Крыму восемью ракетами Storm Shadow, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Дежурными средствами ПВО все ракеты были сбиты, уточнили в ведомстве.

Около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым, — сказано в сообщении.

Ранее в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Местных жителей призвали сохранять спокойствие. Позже губернатор Михаил Развожаев заявил, что над городом сбиты, по предварительной информации, две цели. Обломки упали в нескольких местах, в том числе у школы № 27.

В ночь на 30 октября Развожаев предупредил местных жителей, что Черноморский флот отбивает атаку беспилотных летательных аппаратов. Нападение произошло рано утром. Другие подробности не приводятся. Предыдущая атака на регион произошла в ночь на 29 октября. Тогда, по данным Минобороны РФ, российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова.

24 октября Развожаев сообщил, что силы РЭБ перехватили беспилотный летательный аппарат под Севастополем. По его словам, БПЛА посадили в пригороде, он не причинил никаких разрушений.