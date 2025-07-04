Россиянам без опыта работы дали советы по трудоустройству Роскачество: копирайтинг и дизайн не требуют опыта работы для трудоустройства

Начинающие специалисты могут устроиться в такие сферы, как копирайтинг, дизайн и SMM, поскольку они часто не требуют опыта работы, заявила NEWS.ru директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. По ее словам, многие компании готовы обучать сотрудников на месте, особенно в фастфуде, сервисе и call-центрах.

Есть целые отрасли и профессии, куда берут людей без опыта и обучают на месте. Зачастую это такие направления, как фастфуд, сервис, call-центры. В большинстве своем это стартовые позиции, но именно они помогают получить первые навыки, понять, как устроена корпоративная культура, научиться работать в команде и быть ответственным за результат. Копирайтинг, дизайн, SMM, аналитика данных — все это можно освоить за несколько месяцев и начать пробовать себя на фриланс-биржах или стажерских позициях в компаниях, — пояснила Ганькина.

Она добавила, что рынок труда в РФ активно меняется и развивается. По ее словам, сегодня ценятся не просто знания и навыки, а готовность быстро учиться, коммуницировать и брать на себя инициативу.

Рынок труда активно меняется и развивается, работодатели становятся все более гибкими, они готовы брать молодых кандидатов, если видят в них заинтересованность, адекватность и желание развиваться. Сегодня ценятся не просто знания и навыки, а готовность меняться, быстро учиться, коммуницировать, брать на себя инициативу, — резюмировала Ганькина.

Ранее и. о. гендиректора ВНИИ труда Минтруда РФ Владимир Смирнов заявил, что в ближайшие годы в России будут особенно востребованы механики, электрики и металлурги. По его словам, основные тренды на рынке труда РФ отражают динамику ключевых отраслей экономики страны.