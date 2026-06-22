Большинство немцев массово хотят уехать за рубеж

Почти 70% работающих немцев рассматривают возможность трудоустройства за границей, показал опрос института Appinio по заказу портала Indeed, передает DPA. Около трети из них уже предприняли конкретные шаги для поиска работы за рубежом.

Соискатели все чаще обращают внимание на США, Великобританию и Швейцарию как на наиболее привлекательные для переезда страны. Однако интерес к Америке в последние годы заметно уменьшился. Главными мотивами для поиска работы за границей стали более высокая зарплата и лучшее качество жизни (более 50% ответов), а также более низкая налоговая нагрузка и социальные отчисления (более 40%).

Среди людей с высоким уровнем дохода особенно ярко выражено стремление к переезду за границу: примерно половина опрошенных с чистым доходом семьи более €6 тыс. (505 020 рублей) в месяц уже ищут работу за рубежом. Тем не менее большинство из них не планирует эмигрировать на постоянной основе, рассматривая возможность временного переезда на период от нескольких месяцев до нескольких лет.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из Финляндии уехали 854 россиянина и почти 20 тыс. человек в целом, что стало рекордом с 1990 года. Число украинцев сократилось до 512.