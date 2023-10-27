На Украине в канализации нашли тело пропавшего наемника ВСУ Sun: тело пропавшего наемника ВСУ Берка нашли в канализации под Запорожьем

Фото: snapshot-photography/B.Shamlo/imago-images.de/Global Look Press

Сотрудники украинской полиции нашли тело пропавшего британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщает Sun. По данным издания, гибель мужчины подтвердил его отец.

Результаты ДНК-теста Дэниела положительны, — сказал он.

Найти тело помог другой наемник ВСУ Абдельфетах Нурин. Он признался полиции, что застрелил Берка по ошибке. Прежде австралийско-алжирский наемник говорил, что перед пропажей британец был с ним на полигоне, но затем ушел оттуда без него. По словам Нурина, он дал такие показания, так как не знал, что делать после случившегося.

Бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк в последние месяцы работал спасателем на передовой. 36-летний выходец из Манчестера появился на Украине в 2022 году, по приезду организовал собственное подразделение «Темные ангелы». Затем он перестал участвовать в боевых действиях и стал помогать в эвакуации с передовой. Берк жил в квартире в Запорожье.

Ранее российский боец спецназа Центрального военного округа с позывным Скала, который проходит службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, рассказал о наличии афроамериканцев среди наемников ВСУ. По его словам, на различных направлениях также встречаются поляки, сражающиеся на стороне украинской армии.