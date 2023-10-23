Стало известно об афроамериканцах в рядах наемников ВСУ Боец спецназа ВС России «Скала» рассказал об афроамериканцах в рядах ВСУ

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Российский боец спецназа Центрального военного округа с позывным Скала, который проходит службу в зоне проведения специальной военной операции на Украине, рассказал о наличии афроамериканцев среди наемников ВСУ. По его словам, которые передает ТАСС, на различных направлениях также встречаются поляки, сражающиеся на стороне украинской армии.

Очень много поляков встречали на различных направлениях, афроамериканцев наблюдали. Трофей находим, изучаем, понимаем, что наши образцы вооружения зачастую лучше намного, хоть может и немного устаревшие, но они наиболее практичные, лучше себя ведут в данной местности, — заявил военнослужащий.

Он подчеркнул, что к задачам его роты относятся разведка и нанесение артиллерийского поражения. Спецназовец добавил, что иногда бойцы украинской армии, узнавая, какая бригада ВС РФ находится напротив них, боятся вступать в стрелковый бой и бегут с позиций, не справившись с натиском российских войск.

Ранее российский боец с позывным Летчик рассказал, что укрепления ВСУ в Авдеевке станут самой большой сложностью для взятия города под контроль ВС РФ. По его словам, украинские военнослужащие строили укрепрайон в течение девяти лет.