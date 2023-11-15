Грузинские наемники ВСУ заблудились и попали в плен под Кременной

Фото: МО Украины

Два грузинских наемника из иностранного легиона ВСУ заблудились и случайно вышли на позиции ВС России под Кременной в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Центр». Попавшие в плен оказались снайперами.

Взяли на Кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона, — уточнил боец.

Один из наемников рассказал, что он с напарником шел менять снайперов из Бразилии. Однако они сбились с пути и вышли прямо к российским бойцам.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео признания военнопленного, гражданина Грузии Георгия Гоглидзе, где он говорит, что Вооруженные силы Украины обещали ему как наемнику платить по $300 за каждого убитого российского военнослужащего. По словам мужчины, его завербовали на территории Германии.

Гоглидзе подписал контракт с ВСУ на прохождение службы во 2-м интернациональном легионе. Предварительно он прошел обучение под руководством инструкторов из США, Франции, ФРГ и Польши.

До этого Минобороны сообщало, что разведчики из подразделения Воздушно-десантных войск России вступили в бой со снайперами из числа французских наемников в зоне спецоперации. По данным ведомства, боевое столкновение произошло в районе населенного пункта Работино Запорожской области.