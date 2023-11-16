Конфликт Залужного и Зеленского: ждать ли на Украине бунта военных? Ларри Джонсон: ЦРУ и МI6 спорят о том, кто должен возглавить Украину

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Между спецслужбами США и Великобритании возник спор о том, кто должен быть на посту президента Украины, сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, этот спор подогревается личной ссорой президента Владимира Зеленского с собственным подчиненным — главкомом ВСУ Валерием Залужным. В чем подоплека конфликта и как он влияет на ход СВО, возможен ли генеральский путч в Киеве? О этом — в материале NEWS.ru.

Что за конфликт у Зеленского с генералами ВСУ

Между спецслужбами США и Великобритании начался закулисный спор о том, кто должен быть на посту президента Украины. Об этом 15 ноября в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis сказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Начался конфликт между Великобританией и США из-за спора, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины. В Британии поддерживают генерала Залужного. ЦРУ поддерживает Зеленского», — сказал Джонсон.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Упомянув конфликт между президентом и генералом, Джонсон отметил, что в таких условиях система власти на Украине выглядит почти разрушенной, а в этом случае нельзя надеяться на успех в военной сфере.

Политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в разговоре с NEWS.ru отметил, что рассуждения отставных офицеров англосаксонских спецслужб без ссылок на конкретные источники остаются всего лишь версиями.

«Ни ЦРУ, ни британская MI6 не принимают решения о посадке кого-то в кресло президента Украины. Решения принимают политики высокого ранга, у которых есть возможность оплачивать подобные политические игры. Допустим, MI6 победит в споре. Разве сможет она взять на обеспечение Украину с президентом-ставленником? Нет, конечно. Поэтому эти разговоры — всего лишь конспирология», — считает Ищенко.

Тем не менее конфликт между Зеленским и Залужным среди экспертов уже признается фактом. Отправной точкой в нем считается интервью главкома британскому журналу Economist, опубликованное еще в начале ноября. В нем генерал Залужный заявил, что конфликт «зашел в тупик» и Киев не может добиться успехов на фронте. По мнению главкома, развитие технологий не дает продвинуться дальше, поэтому изменений линии фронта в ближайшее время ждать не стоит. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик <...>. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — посетовал он, имея в виду провал летнего «контрнаступа» ВСУ.

Среди военных аналитиков Залужный известен как сторонник натовской тактики ведения боевых действий. Насколько известно, он не раз возражал Зеленскому, выступал против указаний о форсировании Днепра, против кровопролитных попыток удержать Бахмут (Артемовск) и против нынешних аналогичных попыток удержать город Авдеевку. Теперь уже достоянием гласности стал тот факт, что лично Зеленский продавливал такие решения, исходя из сугубо политических причин.

Как развивалось противоборство Зеленского и Залужного

После публикации сенсационного интервью Зеленский был вынужден вступить в заочную полемику с собственным подчиненным — главкомом. Он ответил, что не считает патовой ситуацию. Причем такое мнение он озвучил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам президента, Украина оказывалась и в более сложной ситуации, чем сейчас. Как бы заочно возражая Залужному, президент также отметил, что в наступательных операциях ВСУ всегда берегут своих солдат.

Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press Владимир Зеленский

Однако бывшие соратники Зеленского не верят таким успокоительным заявлениям. 13 ноября бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, который теперь находится в эмиграции, заявил испанской газете El Mundo, что Зеленский и его соратники вступили в конфликт с армейским командованием.

«Речь президента становится все более эмоциональной из-за критики, которую он получает. Его политика неэффективна. Основная причина — неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. <...> Уровень компетенции недостаточный, они достигли своего потолка», — добавил Арестович.

Бывший консультант, который теперь, по сути, превратился в оппозиционного политика, отметил, что поддерживает мнение главкома ВСУ о тупике в боевых действиях. По его словам, сложилась ситуация, когда главнокомандующий и президент говорят разные вещи о конфликте и его перспективах. Такая полярность в их позициях «ненормальна», подчеркнул экс-советник.

Впрочем, политолог Ростислав Ищенко считает, что разница во мнениях еще не означает прямой ссоры, а скандал раздувают те, кто хочет погреть на нем руки.

«Разговоры о том, что Залужный с Зеленским вот-вот сожрут друг друга, идут еще с конца весны 2022 года. Но до сих пор не съели. Конечно, многие на Украине понимают, что Зеленский фактически — последний президент Украины, и есть такие люди среди его оппозиции, кто хотел бы убрать Зеленского и хоть чуть-чуть, хоть на несколько дней присосаться к корыту, поставив президентом своего человека, или вообще править вместо Зеленского. Но сами Залужный и Зеленский пока говорят, что конфликта между ними нет», — напомнил Ищенко.

Как связан скандал с отменой выборов на Украине

13 ноября экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что военные ВСУ могут потребовать отставки Зеленского в связи с тяжелой ситуацией на передовой. По словам Соскина, обстановка на фронте стала сложнее с наступлением холодов.

«Я думаю, что в армейской среде уже все созрело и они хотят, чтобы Зеленский уже все — так сказать, пошел на покой, в отставку. <...> Там наступлений нет, идет тяжелейшая оборона», — заявил Соскин в своем канале в YouTube.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Спор в киевских коридорах власти обострился после того, как 6 ноября глава государства передумал проводить в марте очередные перевыборы, как это формально следовало бы сделать, — поскольку у него истечет срок полномочий. При этом глава Украины отменил собственное поручение к своей администрации о подготовке к выборам, заявив, что проводить их было бы на руку России.

7 ноября зампред ЦИК Сергей Дубовик поспешил успокоить: теперь Зеленский останется главой государства, пока действует военное положение. «Согласно действующему законодательству Украины, любые выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся. Выборы, в частности президента Украины, назначаются постановлением Верховной рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов», — заявил Дубовик.

А на президентском сайте Зеленского появилась петиция о введении уголовной ответственности «за призывы к выборам» в военное время.

Как скоро возможен на Украине путч

Командиры ВСУ теперь могут совершить очередной переворот, свергнув Зеленского. Об этом заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он добавил, что украинская армия фактически потерпела стратегическое поражение и уже не сможет перехватить инициативу.

«Если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, я думаю, что ВСУ могут подняться и отстранить его от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту», — допустил Риттер.

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Киев, 2014 год

Ранее украинский политолог Владимир Скачко не исключил: если Зеленский отменит выборы без согласования этого шага со странами Запада, его могут наказать — сместить силовым методом, а возможно, и застрелить во время переворота.

Однако Ростислав Ищенко считает, что серьезные игроки как внутри Украины, так и на Западе не заинтересованы в путче. «Теоретически может произойти что угодно, но если исходить из реальных интересов, то никто из правящей киевской элиты не заинтересован в том, чтобы сейчас происходила дестабилизация страны. А любой переворот — это дестабилизация. Американцы, англичане, французы тоже не заинтересованы. При всей разности точек зрения на происходящее, ни в Европе, ни в США не хотят дестабилизации. Если Запад хочет заключить какое-то, любое соглашение с Россией, для этого нужна Украина, которой можно торговать как договороспособным субъектом. А если там в любое время возможен переворот, то Москва не будет с такими договариваться», — предположил политолог.

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