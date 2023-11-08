В США опасаются военного переворота на Украине Риттер: ВСУ могут свергнуть Зеленского и завершить конфликт на Украине

Фото: МО Украины

ВСУ могут совершить госпереворот на Украине, свергнув президента страны Владимира Зеленского, чтобы завершить конфликт, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он добавил, что украинская армия фактически потерпела стратегическое поражение и уже не сможет перехватить инициативу.

Если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, я думаю, что ВСУ могут подняться и отстранить его от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту, — отметил он.

Ранее украинский политолог и историк Владимир Скачко допустил, что если Зеленский отменил выборы без согласования со странами Запада, то его могут наказать — сместить силовым методом, а возможно, застрелить во время переворота. Эксперт добавил, что даже если Зеленский уйдет с поста мирным путем, он все равно понесет наказание за преступления, которые совершил.

Бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что США уже ведут поиски кандидатуры, которая их устроит, на место Зеленского. По его словам, если Вашингтону будут нужны выборы на Украине, они обязательно состоятся. Азаров объяснил, что с точки зрения США это самый достойный вариант смены президентов.