Военэксперт Сивков: позиционного тупика на Украине для российских войск нет Заявления главкома ВСУ Залужного о тупике в конфликте касаются только Украины

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Боевая работа реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град»

Заявления о том, что конфликт на Украине зашел в позиционный тупик по типу Первой Мировой войны, касаются только ситуации для ВСУ, рассказал NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков, комментируя слова главкома Валерия Залужного. По его мнению, подобные высказывания украинских властей вызвано желанием остановить боевые действия из-за критического положения ВСУ.

Именно Украина уже не может наступать, а российские вооруженные силы могут успешно. Мысли про позиционный тупик — это мечта Залужного: добиться такого положения, при котором будет возможность остановить военные действия. В этом вся причина, — пояснил Сивков.

Он также отметил, что российские войска не ведут масштабных наступательных действий из-за противодействия «пятой колонны» внутри самой России.

У нас есть все для наступления. Но внутренние противники мечтают и стараются сделать все, чтобы наши войска отказались от активных наступательных действий. Но даже вопрос, когда же закончится конфликт на Украине, определяется не военными, а политическими факторами. Армия может все, но сейчас ей не дают этого сделать. Это происходит исключительно по политическим мотивам, и ни по каким другим, — сказал Сивков.

Ранее в интервью британскому журналу The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик», а Киев не может добиться успехов на фронте. По мнению Залужного, развитие военных технологий дошло до такого уровня, что позволяет срывать любые попытки наступления с обеих сторон, поэтому изменений в ближайшее время ждать не стоит. «Похоже, больше не будет глубоких и красивых прорывов», — заявил Залужный.