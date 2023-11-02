Залужный признал проблемы ВСУ. Почему контрнаступление «зашло в тупик»? Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что конфликт на Украине «зашел в тупик»

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью британскому журналу Economist заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик», а Киев не может добиться успехов на фронте. О чем еще рассказал генерал?

Почему украинский конфликт «зашел в тупик»

По мнению Залужного, развитие технологий не дает возможности продвинуться дальше в конфликте, поэтому изменений в ближайшее время ждать не стоит.

«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик <...>. Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», — пояснил он.

Главком ВСУ признал, что ход контрнаступления подорвал надежды Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы пойти на переговоры с Россией. Он пояснил, что армия украинского стандарта должна была быть в состоянии двигаться со скоростью 30 км в день, но этого не произошло.

«Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, провести операцию в Крыму, вернуться из Крыма», — рассказал украинский генерал.

Залужный отметил, что вместо этого он наблюдал, как его войска и техника застревают на минных полях на подступах к Артемовску на востоке, а поставленное с Запада оборудование подвергается обстрелам российской артиллерии и беспилотников. Такая же история разворачивалась и на юге, где недавно сформированные бригады, несмотря на оснащенность современной западной техникой, сразу же столкнулись с проблемами, подчеркнул главком ВСУ.

«Сначала я подумал, что что-то не так с нашими командирами, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, что, возможно, не годятся наши солдаты», — заявил генерал.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Он подчеркнул, что ситуация зашла в тупик и единственное, что может спасти положение — это резкий технологический скачок.

«Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем», — сказал генерал украинской армии.

Почему Залужный критикует помощь США

По мнению главкома ВСУ, западные союзники были чрезмерно осторожны в поставках Украине новейших технологий и более мощного оружия, а президент США Джо Байден захотел, чтобы Америка не была втянута в конфронтацию с Россией.

«Это означает, что оружия, поставляемого Западом, было достаточно для поддержки Украины в конфликте, но недостаточно, чтобы позволить ей победить. Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, но я просто констатирую факты», — говорится в публикации журнала Economist.

Залужный объяснил, что, сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону после прорыва в Харьковской области на севере и в Херсоне на юге в конце 2022 года. Эти системы были наиболее актуальны для ВСУ в прошлом году, но они появились только в этом, обратил внимание генерал.

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