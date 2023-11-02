Правительству США следует отправлять предназначенные для армии Украины вооружения напрямую России, заявила ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм. По ее словам, порядок отправки не имеет значения, так как в конечном счете образцы западных вооружений получают именно российские вооруженные силы. Аналогичная ситуация также наблюдалась в Афганистане с движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), отметила она.
Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь все равно в конце концов его получат. Прямо как было с «Талибаном» в Афганистане, — заявила телеведущая в эфире своей программы Ingraham Angle.
Поводом для такого высказывания послужила попытка президента США Джо Байдена объединить пакеты финансовой помощи для Израиля и Украины. По ее мнению, такая тактика главы государства является не более чем «циничной политической уловкой», призванной отсрочить поражение Вооруженных сил Украины.
Бывший советник президента Украины Олег Соскин ранее заявил, что украинская армия оказалась в плачевном положении. По его словам, большая часть солдат ВСУ либо ранены, либо уже погибли, несмотря на длительную подготовку и наличие западных вооружений. На подготовку новых подразделений у Киева может уйти около пяти лет, считает он.