В США предложили отправлять вооружения для Киева напрямую российской армии Ведущая Fox News Ингрэм предложила отправить оружие для ВСУ «сразу в Россию»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой автомобиль HMMWV M998 производства США (захвачен в Мариуполе) на выставке трофейной техники из зоны СВО

Правительству США следует отправлять предназначенные для армии Украины вооружения напрямую России, заявила ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм. По ее словам, порядок отправки не имеет значения, так как в конечном счете образцы западных вооружений получают именно российские вооруженные силы. Аналогичная ситуация также наблюдалась в Афганистане с движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), отметила она.

Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь все равно в конце концов его получат. Прямо как было с «Талибаном» в Афганистане, — заявила телеведущая в эфире своей программы Ingraham Angle.

Поводом для такого высказывания послужила попытка президента США Джо Байдена объединить пакеты финансовой помощи для Израиля и Украины. По ее мнению, такая тактика главы государства является не более чем «циничной политической уловкой», призванной отсрочить поражение Вооруженных сил Украины.

Бывший советник президента Украины Олег Соскин ранее заявил, что украинская армия оказалась в плачевном положении. По его словам, большая часть солдат ВСУ либо ранены, либо уже погибли, несмотря на длительную подготовку и наличие западных вооружений. На подготовку новых подразделений у Киева может уйти около пяти лет, считает он.