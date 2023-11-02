«Оружия в руках не держали»: на Украине признали плачевное положение ВСУ Олег Соскин: у Киева нет резервов для пополнения рядов ВСУ

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Все солдаты ВСУ либо ранены, либо уже погибли, несмотря на несколько лет подготовки, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, резервы истощены, поэтому бойцов придется готовить из мирных граждан, которые никогда «оружия в руках не держали».

Необходимо пять-шесть лет, чтобы подготовить армию. Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или погибли, или ранены <...>. Если часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, это значит, что уже нет резервов, а готовить новые нужно из мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия, — резюмировал Соскин.

Ранее экс-советник заявил, что Украина больше не может продолжать конфликт с Россией. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский является «потерянной фигурой», а на фронте наблюдается критическая нехватка людей: павших некем заменить, потому что украинцы не хотят идти воевать. И «они правы», констатировал Соскин, потому что нет никакого смысла в том, чтобы «идти и умирать».

Тем более, как позднее добавил аналитик, контрнаступление ВСУ обернулось безумием: ходе наступательных действий украинская армия потерпела огромные потери, экономика страны разрушена, солдатам не хватает боеприпасов.