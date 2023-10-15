«Просто безумие»: экс-советник Кучмы о провале контрнаступления ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: контрнаступление ВСУ провалилось и является безумием

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ провалилось и является безумием, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, потери в ходе наступательных действий украинской армии огромные.

Есть огромные потери, просто безумие, — сказал Соскин.

Он отметил, что ВСУ не хватает вооружений и снарядов, а экономика страны разрушена. Соскин добавил, что в настоящее время наступательные действия ведут российские военные.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины своим наступлением планируют создать себе новые оборонительные рубежи. По его мнению, в Киеве понимают, что уже нужно делиться боеприпасами с Израилем из-за ситуации на Ближнем Востоке.

До этого он сообщил, что сквозные атаки ВСУ идут на всех направлениях, в том числе Купянском, Краснолиманском и Артемовском. Дандыкин предположил, что украинские военные попытаются прорваться на юге для выхода к Запорожской АЭС. По его словам, это будет убийственное решение для ВСУ. Вместе с этим, считает он, атаки ВСУ на Артемовском направлении будут продолжены, однако российские войска успешно их сдерживают.

Накануне резидент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление в зоне СВО не забуксовало, оно провалилось полностью. Он отметил, что ВСУ пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.