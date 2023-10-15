Военный эксперт объяснил новую тактику ВСУ Военэксперт Дандыкин: ВСУ пытаются создать себе новые оборонные рубежи

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) своим наступлением планируют создать себе новые оборонительные рубежи, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, которые приводит Lenta.ru, в Киеве понимают, что уже нужно делиться боеприпасами с Израилем.

Наступательными действиями, которые сейчас происходят с их стороны на определенных направлениях, они хотят создать себе новые оборонные рубежи. Потому что сейчас они понимают, что нужно делиться боеприпасами и финансовыми средствами с Израилем в связи с тем, что происходит на Ближнем Востоке, — говорит Дандыкин.

Ранее эксперт рассказал NEWS.ru, что сквозные атаки ВСУ идут по всем направлениям, в том числе Купянском, Краснолиманском и Артемовском. Он предположил, что украинские военные попытаются прорваться на юге для выхода к Запорожской АЭС. По его словам, это будет убийственно решение для ВСУ. Вместе с этим, считает он, атаки ВСУ на Артемовском направлении будут продолжены, однако российские войска успешно их сдерживают.

По мнению Economist, наступление российских войск в Авдеевке может закончиться для украинской армии плачевно. В статье издания говорится, что российская армия может взять противника в котел. Подчеркивается, что украинцы, провалившие контрнаступление, отдали инициативу на поле боя российским войскам.