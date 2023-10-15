Военный эксперт рассказал, где ВСУ планируют наступление Военный эксперт Дандыкин: ВСУ попытаются прорваться на юге к Запорожской АЭС

Фото: МО Украины

Сквозные атаки Вооруженных сил Украины идут по всем направлениям, в том числе Купянском, Краснолиманском и Артемовском, сообщил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он предположил, что украинские военные попытаются прорваться на юге для выхода к Запорожской АЭС.

Я думаю, на юге они попытаются переправиться через Днепр, вполне вероятно к Запорожской АЭС, потому что там подготовлена бригада морской пехоты. Есть попытки переправиться катерами, но наши военные контролируют устье Днепра. Но я думаю, для ВСУ это будет убийственно решение, — сказал Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что атаки ВСУ на Артемовском направлении будут продолжены, однако российские войска успешно их сдерживают.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление в зоне СВО не забуксовало, оно провалилось полностью. Он отметил, что ВСУ пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки. По словам главы государства, российские военные улучшают свое положение по всей линии фронта, включая Купянское, Запорожское и Авдеевское направления. Путин поблагодарил руководство вооруженных сил за их мужество и героизм, проявленные на передовой.