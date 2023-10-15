«Возьмут в котел»: необычный маневр ВС РФ встревожил Запад Economist: ВС РФ могут окружить украинскую армию в Авдеевке

Фото: Минобороны РФ

Наступление российских войск в Авдеевке может закончиться для украинской армии плачевно, сообщили журналисты Economist. В статье говорится, что ВС РФ могут «взять противника в котел».

Это одно из крупнейших наступлений России с весны прошлого года, и его цель, похоже, состоит в стремлении взять в «котел» украинцев, — отметили авторы статьи.

Журналисты подчеркнули, что украинцы, провалившие контрнаступление, отдали инициативу на поле боя российским войскам. Как итог, заключили сотрудники издания, ВСУ в Авдеевке окружены уже с трех сторон.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что бойцы ВСУ, находящиеся в Авдеевке, сдадутся, если населенный пункт полностью окружат ВС России. По его словам, данный район ВСУ готовили к боевым действиям последние восемь лет, однако бои в городе лучше не начинать.

Дандыкин не исключил, что действия ВСУ в зоне СВО превратились в разорванный «тришкин кафтан». По предположению собеседника издания, украинские войска пытаются сдержать ВС России, перебрасывая силы с Артемовского направления под Авдеевку. Эксперт считает, что российские военные сейчас проверяют оборону ВСУ, нанося интенсивные авиаудары.