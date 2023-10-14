Военэксперт объяснил, когда бойцы ВСУ в Авдеевке сдадутся Военэксперт Дандыкин: бойцы ВСУ сдадутся, как только Авдеевку полностью окружат

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что бойцы ВСУ, находящиеся в Авдеевке, сдадутся, если населенный пункт полностью окружат ВС России. По его словам, данный район ВСУ готовили к боевым действиям последние восемь лет.

Сейчас в Авдеевке, предположу, ВС РФ берут в кольцо населенный пункт, превращенный ВСУ за восемь лет в бетонный укрепрайон. Бои в городе лучше не начинать, учитывая опыт Соледара, Мариуполя и Артемовска. Если Авдеевку окружить, то есть вероятность, что ВСУ сложат оружие. Городов еще немало — Константиновка, Краматорск, Славянск, Херсон, Запорожье, — добавил Дандыкин.

Дандыкин не исключил, что действия ВСУ в зоне СВО превратились в разорванный «тришкин кафтан». Он предположил, что украинские войска пытаются сдержать ВС России, перебрасывая силы с Артемовского направления под Авдеевку. Эксперт считает, что российские военные сейчас проверяют оборону ВСУ, нанося интенсивные авиаудары

Ранее военнослужащие ВС РФ уничтожили дот с пулеметом в укрепрайоне ВСУ на Авдеевском направлении, применив FPV-беспилотник. Как заявлял корреспондент Семен Еремин, российские БПЛА стали «настоящей головной болью» для украинских войск.