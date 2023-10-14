Военэксперт рассказал, как Россия разрывает «тришкин кафтан» ВСУ Военэксперт Дандыкин: действия ВСУ превратились в разорванный «тришкин кафтан»

Фото: МО Украины

Действия ВСУ в зоне СВО превратились в разорванный «тришкин кафтан», заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он предположил, что украинские войска пытаются сдержать ВС России, перебрасывая силы с Артемовского направления под Авдеевку.

ВСУ не знают, что им делать, перебрасывают резервы из Артемовска под Авдеевку, как бросали с Запорожского направления под Купянск. Тришкин кафтан получается. ВС РФ продавливают, разрывают оборону ВСУ, смотрят, где можно наступать, — добавил Дандыкин.

Собеседник не исключил, что российские военные сейчас проверяют оборону ВСУ, нанося интенсивные авиаудары, особенно в районе Авдеевки. Как подчеркнул эксперт, армейская авиация ВС РФ применяет под Авдеевкой авиабомбы ФАБ-1500.

Сейчас, предположу, ВС РФ проверяют оборону ВСУ, наносят очень интенсивные авиаудары, особенно в районе Авдеевки. Таких ударов давно не было, вероятно, применяют ФАБ-1500. Это, на мой взгляд, предвестник более широкомасштабных наступательных действий, — подытожил Дандыкин.

Ранее военнослужащие ВС РФ уничтожили дот с пулеметом в укрепрайоне ВСУ на Авдеевском направлении, применив FPV-беспилотник. Как заявлял корреспондент Семен Еремин, российские БПЛА стали «настоящей головной болью» для украинских войск.