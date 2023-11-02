Ракеты новых российских ЗРК вызвали опасения у Залужного Главком ВСУ Залужный заявил о способности ракет от российских ЗРК достичь Днепра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетный комплекс ЗРС С-400 «Триумф»

Ракеты новых российских зенитно-ракетных комплексов С-400 могут достичь города Днепр, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью изданию Economist. По его словам, российским конструкторам удалось модернизировать системы противовоздушной обороны, сделав их более эффективными и дальнобойными. При этом он обвинил страны Запада в медлительности.

Россия улучшила свою противовоздушную оборону: экспериментальная версия ракетной системы С-400 может достичь пределов города Днепр. Сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону, — заявил Залужный.

Главком ВСУ отмечает, что западные вооружения украинской армии теряют свою полезность из-за медленных поставок. Это обусловлено тем, что Вооруженные силы России успевают адаптироваться к новым вооружениям и сделать их менее эффективными. По мнению Залужного, это касается и истребителей F-16, которые планируется передать Киеву в 2024 году.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее заявил, что все современные российские зенитно-ракетные комплексы способны сбивать западные ракеты Storm Shadow. Речь идет о комплексах С-300 и С-400, «Бук-М2», «Бук-М3», «Панцирь» и «Тор». Специалист подчеркнул, что характеристики западных ракет, использующихся украинской армией, хорошо изучены.