Названы российские системы ПВО, эффективно сбивающие ракеты Storm Shadow Военэксперт Кнутов: все российские ПВО эффективно сбивают ракеты Storm Shadow

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С-300

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2», «Бук-М3», С-300, С-400, «Панцирь», «Тор» эффективно работают по западным ракетам Storm Shadow, рассказал NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, данные ракеты не представляют проблем для российских военных, потому что их характеристики уже хорошо изучены.

Особый перелом произошел, когда мы подбили одну из ракет, практически невредимую. Привезли, изучили, разобрали ее траекторию полета, какие характеристики имеет с точки зрения отражающей поверхности, разобрались в системе наведения. Поэтому сейчас можно и РЭБ использовать, и ЗРК, которые могут сбивать ракеты или глушить GPS, уводя ракету от цели, чтобы они падали и взрывались. Сейчас эти ракеты уже не проблема: написаны программные алгоритмы, добавлены в программное обеспечение, и комплексы могут работать уверенно по данным видам цели, — сказал Кнутов.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ВСУ попытались атаковать цели в Крыму восемью ракетами Storm Shadow. Дежурными средствами ПВО все ракеты были сбиты. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заявил, что в результате атаки в Крыму пострадал 57-летний мужчина, которого задело осколком.