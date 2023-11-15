«Пока не съели»: политолог о возможном военном перевороте на Украине Политолог Ищенко: дестабилизация Украины не нужна никому из серьезных игроков

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский, Валерий Залужный

Военного переворота на Украине не будет, так как никто из серьезных игроков ни внутри страны, ни на Западе в нем не заинтересован, рассказал NEWS.ru политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. По его мнению, обсуждающийся конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным является гипотетическим.

Любой переворот — это дестабилизация. Американцы, англичане, французы тоже не заинтересованы. Ни по отдельности, ни вместе, как НАТО или ЕС. При всей разности точек зрения на происходящее ни в Европе, ни в США не хотят дестабилизации. Если Запад хочет заключить какое-то— любое — соглашение с Россией, то для этого нужна Украина, которой можно торговать как договороспособным субъектом. Если на Украине в любое время возможен переворот, то Россия не будет с такими договариваться, — сообщил Ищенко.

По его словам, разные политологи уже почти два года высказывают предположения о том, что между Зеленским и Залужным есть конфликт и что они «буквально съедят друг друга».

Но пока не съели, — отметил Ищенко.

По его словам, теоретически во власти на Украине может произойти что угодно. Если исходить из реальных интересов, то никто из правящей киевской элиты не заинтересован в том, чтобы сейчас происходила дестабилизация страны, подчеркнул Ищенко.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о существовании конфликта между Зеленским и военными ВСУ. Он также рассказал, что президент Украины регулярно сталкивается с критикой со стороны высокопоставленных представителей вооруженных сил страны, из-за чего «его речь становится все более эмоциональной».