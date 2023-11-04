«Не патовая»: Зеленский поспорил с Залужным о ситуации на фронте Зеленский заявил, что не считает патовой сложившуюся ситуацию в зоне СВО

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не считает патовой сложившуюся ситуацию в зоне СВО. По его мнению, которое он озвучил на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, Украина оказывалась в более сложной ситуации, чем сейчас. Зеленский также отметил, что в наступательных операциях ВСУ берегут своих солдат.

Мы были в более сложной ситуации, в которой, видимо, Украина с начала восстановления независимости никогда не была. Но мы очень верили и сражались <...> Сегодня прошло время. Люди устали. Все устают и есть разные мнения. <...> Но это не патовая ситуация, — сказал он.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский обращал внимание, что главнокомандующий ВСУ был вынужден бросить в бой последние резервы, поскольку российская армия достигла больших успехов. Журналист добавил, что инициатива на фронте находится в руках РФ и отрицать это может лишь «дилетант».