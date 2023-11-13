Зеленский вступил в конфликт с ВСУ Арестович: между Зеленским и военными ВСУ назрел конфликт

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и военные ВСУ вступили в конфликт, заявил в интервью испанской газете El Mundo бывший советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. По его словам, причиной раздора стал провал контрнаступления.

Речь президента становится все более эмоциональной из-за критики, которую он получает. Его политика неэффективна. Основная причина — неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. <...> Уровень компетенции недостаточный, они достигли своего потолка, — добавил Арестович.

Политик отметил, что поддерживает мнение главкома ВСУ Валерия Залужного, согласно которому украинский конфликт зашел в тупик. Арестович указал, что сейчас в стране сложилась ситуация, когда главнокомандующий и президент говорят разные вещи о конфликте и его перспективах. Такие полярные позиции «ненормальны», подчеркнул экс-советник.

Ранее Арестович сообщил о намерении баллотироваться на президентских выборах на Украине. В рамках своей предвыборной программы он сказал, что Киев должен взять на себя обязательство не возвращать вошедшие в состав России территории силовым путем. Однако, продолжил политик, в обмен на это Украине следует обеспечить членство в НАТО.