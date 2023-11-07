ЦИК: Зеленский продолжит править после истечения президентского срока

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться главой государства, пока действует военное положение, сообщил заместитель председателя ЦИК страны Сергей Дубовик. Он объяснил, что если выборы в 2024 году не состоятся, то Зеленский останется у власти до конца спецоперации.

Согласно действующему законодательству Украины, любые выборы в военное время, во время объявления военного положения не проводятся. Выборы, в частности президента Украины, назначаются постановлением Верховной рады. Вы и я не видели ни проекта такого постановления, ни каких-либо других официальных документов, — заявил Дубовик.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запад готовит замену Зеленскому, По его мнению, преемником может стать нынешний главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Киев должен решить пять основных проблем, чтобы принять решение о проведении президентских выборов. Он признался, что обращался к парламентариям других стран за советом, как организовать голосование во время военного конфликта. По его словам, обмен опытом с другими государствами по этому вопросу уже идет.