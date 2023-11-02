Назван кандидат в президентское кресло Зеленского Рогов: Запад готовит Залужного на замену Зеленскому

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Запад готовит замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, возможным преемником может стать главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Запад ставит на Залужного и готовит его в качестве замены Зеленскому. Именно поэтому и появляются публикации в западной прессе заявлений Залужного, где он дает четкие и адекватные оценки происходящего на линии фронта, показывая, что он как раз тот, кто готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского, — отметил Рогов.

Он указал, что сейчас Залужный пытается играть на контрасте. Главнокомандующий хочет в глазах Запада выглядеть взвешенным политиком в сравнении с «обезумевшим Зеленским», добавил Рогов.

Ранее Залужный дал интервью журналу Economist, где выразил мнение, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. Он отметил, что «глубокого и красивого прорыва» ВСУ не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, заявления Залужного указывают на провал наступления украинской армии. Кроме того, отметил депутат, главнокомандующий хочет повлиять на США и получить новое вооружение, которое могло бы изменить обстановку на поле боя в пользу Украины.