Раскрыт смысл слов Залужного о тупике на фронте Депутат Чепа: заявления Залужного о тупике на фронте объясняются провалом ВСУ

Фото: president.gov.ua

Заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на фронте объясняются провалом наступления, заявил Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, сложившаяся ситуация также указывает на полный крах планов США на контрнаступление украинской армии.

В первую очередь его заявление говорит о том, что так называемый контрнаступ полностью провалился. Этому провалу пытаются найти какие-то объяснения. На сегодняшний день по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему <...>. Это говорит о полном провале планов США на контрнаступ, — считает Чепа.

Депутат допустил, что своим заявлением Залужный преследует конкретную цель. Так, главнокомандующий хочет повлиять на США и получить новое вооружение, которое могло бы изменить обстановку на поле боя в пользу Украины, резюмировал Чепа.

Ранее Залужный дал интервью журналу Economist, где выразил мнение, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. Он отметил, что «глубокого и красивого прорыва» ВСУ не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Накануне обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский обратил внимание, что главнокомандующий ВСУ был вынужден бросить в бой последние резервы, поскольку российская армия достигла больших успехов. Журналист добавил, что инициатива на фронте находится в руках России и отрицать это может лишь «дилетант».