Myśl Polska: Залужный бросил в бой все резервы ВСУ из-за успехов ВС России

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был вынужден бросить в бой последние резервы, поскольку российская армия достигла больших успехов, считает обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. По его словам, инициатива на фронте находится в руках России и отрицать это может лишь «дилетант».

На многих участках для украинской стороны стали возникать кризисные ситуации. Главком украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы, — говорится в публикации.

До этого издание The Times писало, что Залужный уверен в скором завершении наступления украинских войск. Он также предлагает сократить активность на передовой и начать подготовку к следующему году. При этом президент Украины Владимир Зеленский не согласен с главкомом. Отмечается, что в Киеве прекрасно понимают, какой политический эффект на Западе будет иметь любая видимость тупика. Это также может привести к снижению помощи со стороны западных стран.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что Вооруженные силы России могут взять Авдеевку в ДНР под контроль до конца 2023 года. По его мнению, бои за данный населенный пункт не будут такими же продолжительными, как бои в Артемовске. При этом Дандыкин подчеркнул, что взятие Авдеевки станет очень важным моментом в истории СВО.