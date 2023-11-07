Политолог предположил, чем расплатится Зеленский за отмену выборов Политолог Скачко: Зеленского могут сместить силовыми методами или убить

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Если президент Украины Владимир Зеленский отменил выборы без согласования со странами Запада, то его могут наказать — сместить силовым методом, а возможно, застрелить во время переворота, сказал NEWS.ru украинский политолог и историк Владимир Скачко. По его словам, украинский лидер решился на этот шаг от отчаяния.

Нужно понимать, что от Зеленского ничего не зависит. Если это согласовано с Западом, то, конечно же, с ним ничего не будет. Если же согласования не было, то у такого решения может быть много последствий, — отметил Скачко.

Политолог рассказал, что даже если Зеленский уйдет с поста мирным путем, он все равно понесет наказание за преступления, которые сотворил. По его словам, украинский лидер вверг страну в гражданскую войну, в боевые действия с Россией, а также превратил ее в плацдарм, который совершал преступления против человечности на территории собственного государства.

Это человек, который узурпировал власть, незаконными методами подавил оппозицию, раздавил гражданское общество, разрушил свободу слова. Конечно, он должен будет ответить. Все, что он делал, запрещено в том числе украинскими законами, — отметил Скачко.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения выборов в стране. Он потребовал не «вбрасывать в общество» данную тему и добавил, что власти имеют структуры, «способные ставить точки» в любом политическом споре, если того требует единство общества.