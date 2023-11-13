Новый истребитель Checkmate: какие плюсы, сможет ли летать на сверхзвуке Военэксперт Клинцевич назвал главными плюсами Checkmate скорость и маневренность

Фото: Leonid Faerberg/Keystone Press Agency//Global Look Press

Су-75

В России началась подготовка к производству истребителя пятого поколения Checkmate, также известного как Су-75. Глава Минпромторга Денис Мантуров предположил, что первые образцы появятся в 2025 году. По словам министра, самолетом уже заинтересовались зарубежные заказчики, и в проекте учтены их запросы. Правда, оговариваются специалисты, еще не закончена работа над двигателем, который бы соответствовал концепции пятого поколения. Что из себя представляет Су-75 и какие у него перспективы — в материале NEWS.ru.

Что известно про Су-75 Checkmate

Глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на открытии выставки Dubai Airshow 2023 заявил, что в России началась подготовка к производству первых образцов истребителей пятого поколения Checkmate («Шах и мат»), также известных как Су-75. Начало производства министр анонсировал на 2025 год.

Принципиальный проект легкого тактического самолета Су-75 Checkmate был выполнен в 2021 году — работы были проведены всего за год благодаря применению суперкомпьютерных технологий.

Истребитель выполнен по нормальной аэродинамической схеме с V-образным хвостовым оперением. В качестве силовой установки пока используется двигатель с управляемым вектором тяги (официально называется АЛ-41Ф1). Он разработан как «двигатель для самолетов пятого поколения», но на основе двигателей самолетов поколения 4++. И еще не дает возможности постоянного полета на сверхзвуке. Он считается компромиссным переходным вариантом. Затем, после завершения идущих сейчас разработок двигателя пятого поколения (позволяющего выдерживать крейсерский сверхзвуковой режим полета), планируется оснастить им Су-75.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru отметил, что один из главных вопросов, который России необходимо решить в рамках концепции самолета пятого поколения, — это именно создание соответствующего двигателя.

В то же время по остальным показателям Су-75 уже соответствует пятому поколению боевой авиации. «Что касается внешнего облика, радиоэлектронного оборудования, радара с активной фазированной решеткой, внутрифюзеляжных образцов вооружений (поскольку концепция пятого поколения — это внутрифюзеляжное размещение оружия, в отличие от традиционных подвесок под крыльями) — здесь у нас все вопросы по большому счету решены», — пояснил Коротченко.

По словам эксперта, российская промышленность уже ведет разработки двигателя пятого поколения, но в связи с СВО данные об этом засекречены. Однако это не мешает на промежуточном этапе ставить на Су-75 двигатель промежуточного класса от самолетов поколения 4++.

Согласно официальным данным, Су-75 сможет брать 7,8 тонны вооружений с размещением в трех отсеках внутри фюзеляжа. Истребитель будет способен развивать скорость 1,8–2 Маха, практическая дальность его полета должна составить 3000 км, а потолок — 16,5 км.

Когда реально Су-75 сможет пойти в серию

Генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ, кандидат технических наук Владимир Попов в беседе с NEWS.ru отметил, что трудности с запуском нового самолета в производство неизбежны, так как фактически это новое направление в развитии авиации.

«В 2025 году это будет первый вариант, который ещё предстоит потом доработать после первых полетов, уточнить что-то, потому что процесс производства такого самолёта очень сложный. Это новое направление в развитии боевой авиации России будет под маркой пятого поколения. Тут важны и малозаметность, и высокая степень боевой эффективности, и степень манёвренности. Которая должна быть как минимум такой же, а в идеале и превзойти маневренность современных истребителей поколения 4++. Поэтому рано говорить гоп, пока не перепрыгнешь. Мой прогноз такой, что мы получим полностью серийную машину минимум через 8–10 лет», — сказал Попов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75

По его словам, современная разработка имеет корни еще в советском периоде, однако к варианту серийного самолета мы подошли только сейчас. «Была у нас ещё микояновская модель такая — проект МиГ-1.44. Когда развал Советского Союза произошёл, мы не смогли ему дать развитие, хотя прототип был такой и летал — уже попробовали его. Сейчас его облик взят на вооружение, например, китайцами. У них испытывают самолёт пятого поколения G 20, и он похож на тот проект, который был у микояновской фирмы. И вот сейчас мы говорим о том, тоже создаём пока проект», — рассказал Попов.

По его словам, концепт у нас есть, теперь его надо воплотить в прототип и потом доработать его, когда начнётся облёт и испытания пойдут в интенсивном исследовательском плане. «И тогда только мы можем сказать, через сколько лет он у нас будет на вооружении. Я так немножко пессимистически сказал, может быть. Но без шапкозакидательства — так», — пояснил Попов.

Как продвигают Су-75 на мировой рынок

Зарубежная премьера однодвигательного самолета состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021. Тогда интерес в приобретении истребителя проявляли Объединенные Арабские Эмираты, однако затем из-за переноса сроков производства с 2023 года на 2024–2025 года отказались от предварительных закупок и финансирования проекта.

Денис Мантуров отметил, что и сейчас уже есть интерес к самолету от потенциальных иностранных заказчиков.

«Интересанты есть. Могу сказать, что за эти два года (после премьеры самолета. — NEWS.ru) мы собрали и запросы, и в том числе внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете. Это касается и компоновки, и систем управления, и авиационного вооружения. Поэтому здесь много работы было проделано именно на основании представленного здесь изначально Checkmate», — сказал Мантуров.

Какие страны проявляют интерес к доработанному проекту сейчас, Мантуров не сообщил. Однако эксперты не исключают повторного интереса от ОАЭ.

Игорь Коротченко объяснил, что работа на предзаказы перспективных вооружений определяется конкуренцией на рынке.

«Это вполне нормальная картина, маркетинг, который заранее анонсируется. Экспортно-ориентированный образец оружия всегда представляется, проводятся определенные его презентации, собираются предзаказы и проводятся переговоры о продажах. Даже если он еще не поступил в серийное производство. С учетом роста конкуренции на мировом рынке оружия подобная практика вполне обоснована», — пояснил Коротченко.

Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press F-35

По его словам, учитывая, что Checkmate позиционируется как главный конкурент американскому истребителю F-35, организация предсерийных заказов вполне укладывается в рамки конкурентной борьбы. Более того, активная маркетинговая работа на зарубежных рынках просто необходима, считает Коротченко.

Владимир Попов считает, что новый самолет имеет перспективы продаж в регионах, где советское и российское оружие традиционно популярно.

«Он будет интересен в экспортном варианте для многих стран мира. На Ближнем Востоке некоторые страны обратят на него внимание. Потом Юго-Восточная Азия, а также юг и центральная часть Африки. Не исключено, что и Латинская Америка. Видите, почти все назвал, кроме Австралии, Северной Америки, ну и Европейского континента. Там ещё фифти-фифти, как говорится», — пояснил Попов.

Сколько Су-75 может быть произведено

В настоящее время для ВКС России предпочтительнее производить и ставить в строй самолеты поколения 4++ как уже отработанные в производстве. Су-75 сможет заменять их лишь постепенно, по мере «доводки» и разворачивания крупносерийного производства. Эксперты сходятся во мнениях, что этого стоит ожидать в лучшем случае лет через пять-десять, а реально — не раньше, чем через десять-пятнадцать.

По мнению Владимира Попова, при сохранении военно-политической напряженности в мире российским ВКС понадобится до нескольких сотен Су-75.

«На вскидку я бы сказал, что от 200–300 и до 500 единиц для нашей авиации может понадобиться. Тут все зависит от того, какие тенденции будут в мире. Кроме того, при правильной работе с заинтересованными государствами можно будет и на мировой рынок поставить этот самолет — тоже в пределах подобного количества. Так что перспективы у него есть», — оценил Попов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-75

Заинтересует ли Су-75 Воздушно-космические силы РФ

Впрочем, другие эксперты пока не уверены в том, что Минобороны вообще заинтересуется новой моделью.

«Главная особенность истребителя Checkmate заключается в том, что это самолет пятого поколения с точки зрения малозаметности. Также стоит отметить, что самолет однодвигательный, то есть он достаточно дешевый в производстве», — заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Это будет некий аналог истребителя Су-35, однако пока сложно сказать, какие характеристики он сможет выдавать в реальности и насколько он заинтересует наши воздушно-космические силы. Так как сейчас мы делаем большую ставку на двухдвигательную технику для повышения надежности, летных характеристик», — объяснил Клинцевич.

Эксперт подчеркнул, что Checkmate — легкий истребитель, поэтому его отличительными чертами также станут хорошая скорость и маневренность. Он напомнил: поскольку самолеты пятого поколения имеют пониженную радиолокационную заметность, они могут подходить ближе к мишени.

«Сейчас самолеты становятся платформами, они могут быть перехватчиками, истребителями, бомбардировщиками. Электроника позволяет носить на себе бомбы как на внешней подвеске, так и на внутренней. Также самолеты пятого поколения, в отличие от четвертого, с пониженной радиолокационной заметностью. И поэтому современные радары засекают их условно не за 400 км, а за 100 км, позволяя самолету подойти намного ближе», — заявил эксперт.

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