Наемники на Украине: сколько их, откуда приехали, много ли зарабатывают Минобороны РФ оценило общую численность наемников ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

По словам ирландца Риса Бирна, наемников распределяют по разным подразделениям и могут перенаправлять в зависимости от ситуации

В Минобороны РФ оценили общую численность наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Киева, в более чем 11 тысяч человек. Один из них, ирландец Рис Бирн, назвал контрнаступление ВСУ «ужасом и хаосом». В каких масштабах используют наемников на Украине, чем оборачивается желание сражаться против России и сколько за это платят — в материале NEWS.ru.

Чем занимаются наемники на Украине

Несколько групп иностранных наемников прибыли под Купянск, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, они присоединятся к диверсионно-разведывательным группам ВСУ, обосновавшимся на этом участке фронта.

«Для усиления украинской группировки на Купянском направлении отмечена переброска в этот район дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины. Отмечено прибытие небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников с техникой и вооружением», — сообщил Марочко.

По его словам, прибывающие наемники имеют узкую специализацию, по большей части отряды состоят из инженерно-саперных подразделений.

В свою очередь ирландец Рис Бирн рассказал, что иностранцы участвуют в боевых действиях вместе с солдатами ВСУ. По словам Бирна, наемников распределяют по разным частям и могут перебрасывать в зависимости от ситуации. Он сам успел побывать в нескольких подразделениях, включая 59-ю бригаду территориальной обороны ВСУ, где был пулеметчиком. В своем последнем бою перед выводом в тыл, по словам Бирна, он действовал в составе подразделения из 40 человек, включавшего украинцев, американцев и британцев.

Фото: Министерство обороны Украины По данным МО РФ, на сегодняшний день в рядах ВСУ действуют 2029 наемников

Сколько наемников у Киева и откуда они приезжают

На Украине отмечается серьезная концентрация западных наемников, заявил NEWS.ru ветеран разведки, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, только за сутки 10 июля зафиксировано прибытие от 500 до 1000 иностранных бойцов из США, Германии и Польши. По мнению эксперта, все это может говорить о подготовке провокаций с украинской стороны.

По данным Минобороны РФ, с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину прибыло 11 675 наемников из 84 стран. Больше всего иностранцев пополнило ряды украинской армии в марте — апреле 2022 года, но после первых потерь динамика резко сократилась. Самые многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тысячи человек), США и Канады (порядка 900 человек), Грузии (более 800 человек), Британии и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), Франции и из подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек).

Накануне Минобороны РФ в своем Telegram-канале заявило, что Украина активизировала вербовку наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. По данным ведомства, Киев меняет регионы вербовки в зависимости от морально-психологического восприятия действий ВСУ среди иностранцев.

«Киевский режим в последний месяц развернул вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. В связи с кратным падением интереса воевать „за киевский режим“ в Польше, Великобритании и других европейских странах активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде. Эта работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний („Акэдеми“, „Кьюбик“ и „Дин корпорейшн“)», — заявили в МО РФ.

При этом, по мнению ведомства, Киев усилил вербовочные мероприятия в связи со срывом очередной волны мобилизации и чтобы скрыть высокие потери личного состава ВСУ.

Фото: Министерство обороны Украины Украина активизировала вербовку наемников в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока

Каковы потери среди наемников

По состоянию на 30 июня МО РФ заявило о гибели 4845 участвующих на стороне ВСУ иностранцев — в подавляющем большинстве из США, Канады и Европы. Еще 4801 комбатант, подсчитало ведомство, уехал с Украины. По его данным, на сегодняшний день в рядах ВСУ действуют 2029 наемников. В Минобороны подчеркнули, что иностранцы используются Киевом как «пушечное мясо», за потери среди них командование ВСУ не привлекается к ответственности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские войска будут уничтожать украинских военных вместе с наемниками и западными генералами и инструкторами во время их совещаний.

Заявление Лаврова последовало вслед за ударом в начале июля про ресторану и гостиничному комплексу в Краматорске, где находился пункт временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Там же проходило совещание командования бригады с иностранными советниками и специалистами из числа наемников. По данным Минобороны РФ, в результате удара были «уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наемников и военных советников».

Гибель от удара в Краматорске одного из иностранцев — американца Иэна Франка Торторичи, ветерана Корпуса морской пехоты США, — подтвердили его родственники.

Ранее командование ВСУ устраивало для иностранцев отдельные центры подготовки и боевого слаживания, записавшихся в так называемый Интернациональный легион территориальной обороны Украины. После выявления таких центров ВС РФ неоднократно наносили по ним удары.

13 марта 2022 года ВКС РФ нанесли удар по учебному центру на полигоне Яворовский в Львовской области, в результате, по сообщению Минобороны, были убиты 180 иностранных наемников.

А 6 июля этого года был нанесен удар по Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Сагайдачного во Львове (бывшее Львовское военно-политическое училище (ЛВВПУ)). По данным российских военных, там проходили подготовку более 800 резервистов ВСУ и иностранных наемников.

Фото: Министерство обороны Украины За один день пребывания непосредственно на поле боя наемники получают приблизительно $1 тысячу

Сколько платят наемникам

Взятый в плен в Мариуполе год назад британский солдат Эйден Аслин рассказал, что вступил в ВСУ в 2018 году и со временем его оклад был поднят до 12 тысяч гривен (по тогдашнему курсу около 24 тысяч рублей). В ходе очередного обмена пленными Аслин был освобожден и вскоре снова оказался на фронте.

По данным российских источников, сейчас иностранцам в ВСУ платят совершенно иные суммы. Так, военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук в беседе с «МК» рассказывал, что за один день на поле боя наемники получают приблизительно $1 тысячу.

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