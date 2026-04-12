12 апреля 2026 в 18:44

Шведы приняли решение по задержанному судну Hui Yuan

Балкер Hui Yuan Балкер Hui Yuan Фото: Johan Nilsson / TT/Global Look Press
Балкеру Hui Yuan, на который ранее поднялась береговая охрана Швеции, разрешили покинуть страну, сообщили в ведомстве. Там отметили, что капитан признал нарушение природоохранного законодательства.

Капитан балкера Hui Yuan признал факт нарушения законодательства Швеции в сфере защиты окружающей среды и внес деньги для будущих штрафов. В связи с этим судну разрешается покинуть Швецию, — сказано в заявлении.

Ранее шведская береговая охрана провела задержание танкера Hui Yuan, который следовал из России в испанский порт Лас-Пальмас и был зарегистрирован в Панаме. Экипаж шведской береговой охраны поднялся на борт судна у берегов Истада на юге Швеции по поручению прокуратуры. Предварительное расследование началось после того, как появились данные о возможном нарушении Экологического кодекса Швеции со стороны судна. Также сообщалось, что российских граждан на борту обнаружено не было.

Европа
Швеция
море
береговая охрана
