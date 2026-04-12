Швеция задержала следовавший из России танкер

Сотрудники береговой охраны Швеции поднялись на борт танкера Hui Yuan, который был задержан после якобы сброса экипажем угольных отходов, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. Согласно нему, судно было зарегистрировано в Панаме и следовало в испанский порт Лас-Пальмас из России.

По поручению шведской прокуратуры, в воскресенье утром в восемь часов экипаж шведской береговой охраны на борту судна KBV 003 поднялся на борт судна у берегов Истада на юге Швеции, — сказано в сообщении.

Эта ситуация вызвала начало предварительного расследования. По предварительным данным, судно могло нарушить экологический кодекс Швеции. Прокуратура приняла решение провести слушание по этому инциденту.

Ранее сообщалось, что судебные приставы арестовали иностранный грузовоз в порту Владивостока. Судно находилось на рейде в акватории Амурского залива после столкновения с российским рыболовным сейнером. В результате столкновения сейнер получил значительные повреждения. Суд принял решение об аресте как обеспечительной мере для гарантии выплаты компенсации.