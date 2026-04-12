12 апреля 2026 в 17:01

Вооруженные люди попытались захватить судно у берегов Йемена

Парусное судно подверглось попытке захвата в 54 морских милях к юго-западу от портового города Ходейда, сообщили ВМС Великобритании. По их данным, к нему приблизилась шлюпка, на борту которой находилось примерно 12 человек.

Шлюпка с приблизительно 12 людьми на борту, из которых четыре-пять были вооружены автоматическим оружием, приблизилась к парусному судну. Экипаж потребовал, чтобы парусное судно остановилось, — говорится в сообщении.

Получив отказ от капитана, злоумышленники предприняли попытку пришвартовать свою лодку к борту парусника, намереваясь подняться на него. В ответ он использовал сигнальную ракету. После этого агрессоры развернули свою шлюпку и скрылись, взяв курс в юго-восточном направлении. О жертвах или пострадавших в результате инцидента не сообщается.

До этого глава комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что все корабли, проходящие через Ормузский пролив, будут платить Тегерану сборы. По его словам, новый режим контроля и управления проливом должно утвердить иранское правительство.

