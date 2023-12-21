Появилось видео уничтожения «Ланцетом» американской гаубицы под Херсоном

Фото: МО РФ

Операторы беспилотников-камикадзе «Ланцет», которых называют иксоводами за характерную форму хвоста ракеты, определили местоположение и уничтожили артиллерийскую самоходную гаубицу М777 американского производства, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа». Удар по военной технике был нанесен на Херсонском направлении.

«Иксоводы» 810-й ОБрМП (810-я отдельная бригада морской пехоты. — NEWS.ru) вычислили и уничтожили натовский подарок, а именно гаубицу М777 на Херсонском направлении, — подписали авторы видео.

Ранее бойцы российской армии, используя «Ланцеты», уничтожили две скрытые самоходные артиллерийские установки украинских вооруженных сил в районе Андреевки. Запуск беспилотников осуществили операторы беспилотной авиации ВДВ. Операторам «Ланцетов» удалось совершить прямое попадание по целям, в результате которых САУ были выведены из строя. Завершив боевое задание, операторы оперативно отступили в безопасную зону.

Военный историк Юрий Кнутов рассказал об уникальной особенности беспилотников «Ланцет». По его словам, дрон не видим ни для радаров, ни для тепловизоров. Это происходит за счет того, что беспилотник полностью выполнен из композитных материалов и оснащен электродвигателем. Также, обратил внимание Кнутов, БПЛА имеет хорошие маневренные характеристики. Благодаря тому, что он может зависать в воздухе, его легко спутать с птицей на экране радара.