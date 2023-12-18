Российские десантники «Ланцетами» уничтожили две украинские САУ

Фото: МО РФ

Бойцы российской армии, используя «Ланцеты», уничтожили две скрытые самоходные артиллерийские установки украинских вооруженных сил в районе Андреевки, сообщили в пресс-службе Министерства Обороны РФ. Запуск беспилотников осуществили операторы беспилотной авиации ВДВ.

Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников в районе Андреевки были обнаружены два замаскированных самоходных орудия и танк украинских формирований на огневой позиции, которые систематически вели огонь по нашим боевым порядкам, не давая успешно продвигаться нашим передовым подразделениям. Для их уничтожения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет» отдельного гвардейского соединения ВДВ с Дальнего Востока, входящего в состав Южной группировки войск, — говорится в заявлении.

Операторам «Ланцетов» удалось совершить прямое попадание по целям, в результате которых САУ были выведены из строя. Завершив боевое задание, операторы оперативно отступили в безопасную зону.

Ранее военный историк Юрий Кнутов сообщил об уникальной особенности беспилотников «Ланцет». По его словам, дрон не видим ни для радаров, ни для тепловизоров. Это происходит за счет того, что беспилотник полностью выполнен из композитных материалов и оснащен электродвигателем. Также, обратил внимание Кнутов, БПЛА имеет хорошие маневренные характеристики. Благодаря тому, что он может зависать в воздухе, его легко спутать с птицей на экране радара.