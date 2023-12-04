Военэксперт рассказал об уникальной особенности дрона «Ланцет» Кнутов: «Ланцет» не видим ни для радаров, ни тепловизоров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат «Ланцет» не видим ни для радаров, ни тепловизоров, заявил военный историк Юрий Кнутов. Это происходит за счет того, что дрон полностью выполнен из композитных материалов и имеет электродвигатель, объяснил он «Известиям». Также, обращает внимание он, БПЛА имеет хорошие маневренные характеристики. Благодаря тому, что он может зависать в воздухе, его легко спутать с птицей на экране радара.

Он сделан полностью из композитных материалов, имеет электродвигатель, что делает его невидимым как для радаров, так и для тепловизоров, — говорит эксперт.

Кнутов отмечает, что российские разработчики все время модернизируют этот барражирующий боеприпас. По некоторым данным, последние поколения таких БПЛА могут действовать «роем», говорит он.

Ранее Кнутов заявлял, что в мире не существует ни одной системы противовоздушной обороны, способной ликвидировать российский дрон-камикадзе «Ланцет». Неуловимым его как раз и делает его высокая скорость и способность маневрировать, отмечал он.

Эффективным оружием, по его мнению, также можно считать фугасные бомбы серий 250, 500 и 1500, которые трижды мощнее «Искандеров». В зоне спецоперации на Украине хорошо себя проявили ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и танк Т-90М «Прорыв», подчеркнул эксперт.