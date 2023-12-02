Военэксперт перечислил самое эффективное оружие России в зоне СВО Воеэнксперт Кнутов: «Ланцеты», ФАБ и Ка-25 показали эффективность в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мире не существует ни одной системы противовоздушной обороны, способной ликвидировать российский дрон-камикадзе «Ланцет», поскольку он действует на очень высокой скорости и способен маневрировать, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Эффективным оружием, по его мнению, также можно считать фугасные бомбы серий 250, 500 и 1500, которые трижды мощнее «Искандеров». В зоне спецоперации на Украине хорошо себя проявили ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и танк Т-90М «Прорыв», подчеркнул он.

[«Ланцет»] может маневрировать как птица, а на экранах он иногда замирает в воздухе, и станции наведения ракеты его просто теряют. <...> В целом вертолет [Ка-52] показал хорошую живучесть и огневую мощь. У него меняется вооружение на более мощное, совершенствуются системы защиты от ракет ПЗРК, — сказал эксперт.

Кнутов также отметил хорошие результаты работы российской РСЗО «Торнадо-С», которая способна бить с такой же точностью, как американские HIMARS, при этом с большей дальностью поражения в 120 км по сравнению с HIMARS, дальность которых составляет 80 км.

Кроме этого, у нас сейчас пошли «Торнадо-С» — это реактивные системы залпового огня с дальностью полета ракеты 120 километров и возможностью наводить каждую ракету индивидуально на цель, — пояснил он.

В ноябре российские снайперы получили партию новейших высокоточных винтовок Raptor под патрон .338 Lapua Magnum для работы в зоне спецоперации. Гендиректор компании BespokeGun Ярослав Табольский пояснил, что каждая винтовка Raptor представляет собой комплекс (винтовка, боеприпасы, тюнинг, прицелы), индивидуально подобранный и собранный по требованиям каждого стрелка. Это обеспечивает необходимую точность отечественных винтовок.