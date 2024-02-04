«Противник обескровлен»: Сальдо раскрыл тактику ВСУ под Херсоном Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ под Херсоном

Фото: МО Украины

Активность Вооруженных сил Украины в Херсонской области свелась к удержанию имеющихся позиций, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. По его словам, украинские войска могут испытывать дефицит боеприпасов. Глава региона отметил, что в большинстве случаев ВСУ использовали беспилотники, в том числе для атак на гражданскую инфраструктуру.

В последнюю неделю активность противника в Херсонской области сводилась к попыткам удержания имеющихся позиций. Активных действий обескровленный враг не вел, ощущает явный дефицит артиллерийских боеприпасов. В целом тактика боевиков киевского режима сместилась в сторону большего использования ударных беспилотников, в том числе для обстрелов гражданской инфраструктуры, — написал Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что бойцы российской группировки войск «Днепр» продолжают поражать противника на правом берегу Днепра и в Крынках. Помимо этого, удары по позициям ВСУ наносила армейская авиация и самолеты ВКС РФ. Потери украинской армии за неделю на этом участке фронта составили до 400 военных.

Ранее военный корреспондент Филипп Прокудин показал кадры работы артиллеристов группировки «Днепр» на Херсонском направлении. По словам журналиста, бойцам ВС РФ приходится постоянно перемещать орудия, чтобы не дать противнику вычислить свои позиции. Девиз артиллеристов — «Движение — это жизнь».