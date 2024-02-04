Появилось видео работы артиллеристов ВС РФ на Херсонском направлении RT: артиллеристы ВС РФ не дают сосредоточиться ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Артиллеристы группировки Вооруженных сил России «Днепр» поражают украинских военнослужащих на Херсонском направлении, на правом берегу Днепра. Кадры работы «бога войны» опубликовал военкор RT Филипп Прокудин.

Гаубицы Д-30 разносят живую силу противника: по противоположному берегу работают артиллеристы 126-й бригады из состава группировки «Днепр». Бьют и по орудиям, и по позициям. Задача — не давать ВСУ скапливаться на берегу и островах для броска через реку. Под прицелом также лодки, на которых украинские военные пытаются переправиться, — говорится в сообщении.

По словам военкора, артиллеристам приходится постоянно перемещать орудия, чтобы не дать врагу вычислить свои позиции. Как отмечают бойцы расчетов, их девиз — «Движение — это жизнь».

Ранее российским десантникам из состава группировки войск «Днепр» с помощью FPV-дронов удалось уничтожить три моторные лодки с десантом ВСУ у правого берега реки Днепр на Херсонском направлении. Таким образом российским войскам удалось прервать попытку форсировать реку.

Месяц назад губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что правобережье Херсонской области обязательно вернется под контроль российских сил. Глава региона признавал: правый берег пока все еще продолжают удерживать ВСУ, однако Сальдо считает, что в 2024 году их выбьют с этой территории.