Названы сроки возвращения Россией правобережья Херсонской области Названы сроки возвращения Россией правобережья Херсонской области

Фото: kremlin.ru

Владимир Сальдо

Правобережье Херсонской области обязательно будет возвращено под контроль России, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости. По его словам, это может произойти уже в 2024 году.

Ситуация такова, что пока та часть Херсонской области, которая находится на правом берегу, остается оккупированной. Она по конституции уже является территорией Херсонской области, поэтому в любом случае она будет возвращена. Что бы там кому-то ни хотелось, нам хочется только одного, — заявил Сальдо.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий выразил мнение, что падение основного фронта украинских войск ожидается к весне 2024 года, именно в этот период завершится организованное военное сопротивление с их стороны. По его словам, националистических батальонов в рядах ВСУ, которые в начале конфликта «показывали хорошую динамику боя», на сегодняшний день практически не осталось.

Ранее один из бригадных командиров Вооруженных сил Украины заявил, что если у его солдат закончатся патроны, то он прикажет военнослужащим идти с лопатами на российских бойцов. Обеспокоенность украинских военных вызвана тем, что военнослужащие ВС РФ лучше вооружены. Украинцы расстраиваются из-за того, что они «могут лишь обороняться в изнурительном конфликте».