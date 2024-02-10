Российские средства ПВО лишили ВСУ нескольких десятков беспилотников МО: силы ПВО группировки «Юг» за сутки сбили 29 беспилотников ВСУ в ДНР

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российской группировки «Юг» ликвидировали 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы россияне уничтожили орудия Д-20 и Д-30.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка и Володинка, — сообщил военный.

Ранее Астафьев заявил, что российские военные успешно отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка. Артиллеристы ВС РФ также нанесли удары по живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в различных районах. По словам руководителя пресс-центра, до 320 украинских бойцов получили ранения и погибли на Донецком направлении.

В свою очередь глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев информировал, что авиация и артиллерия ВС РФ в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении. Также были отражены две атаки противника в районе населенного пункта Новомихайловка. Уничтожены танк Т-72, МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и до 30 военнослужащих.