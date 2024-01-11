ВС РФ пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Авиация и артиллерия группировки войск «Восток» в течение суток сорвали шесть попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений на Южнодонецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. Кроме того, отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка. Уничтожен танк Т-72, МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) и до 30 военнослужащих.

Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Константиновки, Катериновки и Прасковеевки, — заявил Гордеев.

Он уточнил, что всего в течение суток противник потерял свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. А также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и боевую машину системы залпового огня БМ-21 «Град».

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что ВСУ оставляют свои позиции под Георгиевкой и Новомихайловкой на Донецком направлении. По его словам, на этом участке украинские войска сократили применение артиллерии и стали чаще использовать беспилотные летательные аппараты для экономии боеприпасов. Гагин добавил, что солдаты ВСУ оставили на позициях тяжелораненых и тела погибших сослуживцев.

Также в Минобороны России рассказали, что экипажи российских штурмовых самолетов Су-25 уничтожили в ходе боевого вылета на Донецком направлении опорный пункт ВСУ. Удары наносились при помощи неуправляемых авиационных ракет. На опубликованных ведомством кадрах видно, как самолеты один за другим наносят удары с кабрированием, затем выпускают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром.