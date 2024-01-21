Группировка войск «Юг» отразила четыре атаки украинских штурмовиков

Фото: МО РФ

Российские военные успешно отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев, передает ТАСС. Атаки произошли в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка.

Подразделения группировки войск «Юг» успешно отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка, — заявил Астафьев.

Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в различных районах. По словам Астафьева, до 320 украинских боевиков получили ранения и погибли на Донецком направлении.

Представитель Минобороны также сообщил о ликвидации 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» и 152-миллиметрового орудия Д-20 в ходе контрбатарейной борьбы. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Богдановка и Белогоровка Донецкой Народной Республики (ДНР), а также реактивный снаряд HIMARS.

Ранее командующий сухопутных сил украинской армии Александр Сырский заявил о переходе ВСУ в состояние активной обороны на восточной части фронта. По словам генерала, в настоящий момент с обеих сторон наблюдается снижение интенсивности боевых действий. Сырский утверждает, что успехи в наступательных маневрах происходят крайне редко.