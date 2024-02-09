Политолог раскрыл, почему Киев отрицает гибель пленных в Ил-76 Политолог Козюлин: Киев отрицает гибель пленных в Ил-76 из-за работы пропаганды

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Киев отрицает гибель пленных военнослужащих ВСУ в сбитом под Белгородом Ил-76 в том числе из-за работы украинской пропаганды, заявил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, всему виной зашкаливающий негатив в украинском обществе по отношению к России.

Ну, я думаю, в целом на Украине отношение к россиянам такое, что позволяет отрицать очевидные вещи. Слишком велик негатив и слишком хорошо работает пропагандистская машина Киева — и любой факт она оспаривает, если он не на пользу ВСУ и Зеленскому, — сказал Козюлин.

Он отметил, что конспирологические теории о том, что на борту могли быть какие-то нежелательные для украинской стороны персоны, которых Киев «убрал» и теперь отрицает их присутствие в инциденте, вряд ли состоятельны. По словам Козюлина, «если до сих пор такое не прозвучало, то едва ли могло быть». Политолог пояснил, что при наличии повода «такую версию уже широко озвучили бы».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что, по данным Киева, на потерпевшем крушение в Белгородской области самолете Ил-76 не было украинских военнопленных. По его словам, в противном случае поле, куда упал самолет, было бы «красное от крови», а этого не случилось.