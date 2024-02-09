На Украине сообщили важную информацию о крушении Ил-76 Секретарь СНБО Данилов: на потерпевшем крушение Ил-76 не было украинских пленных

Фото: t.me/sledcom_press

По данным Киева, на потерпевшем крушение в Белгородской области самолете Ил-76 не было украинских военнопленных, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию «Бабель». По его словам, иначе поле было бы «красное от крови», а этого не случилось.

Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать: нет. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшими, было бы в таком количестве, что они обязательно бы этим воспользовалась, все засняли. И поле было бы все красное от крови. Такого там не было, — заявил Данилов.

По его словам, Украина пока не имеет достоверных данных о том, живы ли пленные, которые, по заявлению России, были на борту. Данилов также призвал не быть категоричными, утверждая, что самолет сбили ВСУ.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. В ведомстве сообщили, что в момент атаки на самолет на его борту были 65 попавших в плен военнослужащих ВСУ.

СК показывал видео, на котором видно фрагмент ракеты, сбившей Ил-76. Всего в районе крушения самолета обнаружено 116 обломков двух ракет с надписями и маркировками на английском языке и более 670 фрагментов тел.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия не будет устраивать торг вокруг тел украинских военных, находившихся на борту Ил-76. По его словам, российская сторона передаст их родственникам безо всяких условий. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва до сих пор не получила от Киева обращений с соответствующей просьбой.